شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأمن الدولى يدعو إلى حماية المدنيين فى سوريا من العدوان التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعى رئيس مجلس الأمن الدولى إلى حماية المدنيين، إذ قال سفير جنوب أفريقيا جيرى ماثيوز ماتجيلا، على تركيا تجنب يوم الأربعاء على تجنيب المدنيين وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

بينما طالب جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، بوقف الهجوم التركى فى سوريا، وهدد بقطع تمويله.