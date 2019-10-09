شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة فرار المدنيين فى رأس العين من القصف التركى لشمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة الأنباء السورية، "سانا"، مقطع فيديو يوثق حالة الهلع والفزع الذى أصاب سكان رأس العين بريف الحسكة فى الشمال السورى نتيجة العدوان التركى. Advertisements ويظهر الفيديو تصاعد أعمدة الدخان، وهروب المدنيين من القصف.

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