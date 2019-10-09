شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية تستهدف مدينة نصيبين التركية بقذائف الهاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء، على القصف العشوائى التركى باستهداف مدينة نصيبين فى تركيا بعدد من قذائف الهاون، بحسب ما ذكرته وكالة سانا السورية.

قصف جيش الاحتلال التركى، عصر اليوم الأربعاء، مقرات لقوات سوريا الديمقراطية فى ريف القامشلى الشرقى.

وأكدت وسائل إعلام سورية مقتل عدد من المدنيين السوريين جراء قصف جيش الاحتلال التركى لقرى فى مدينة رأس العين السورية.

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وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن جيش الاحتلال التركى استهدف بلدة تل أبيض فى ريف الرقة، مشيرة إلى أن العدوان التركى على مدينة رأس العين بالغارات الجوية والمدفعية الثقيلة تركزت فى قرية علوك ونستل والعزيزية ومدرسة العزيزية وبئر نوح والأسدية ومشرافة والصوامع فى المدينة.

وأكدت الوكالة السورية شن جيش الاحتلال التركى عبر الطائرات والمدفعية بشكل عشوائى البنى التحتية فى مدينة رأس العين وقراها.

ونشرت وسائل إعلام كردية مقطع فيديو يبرز قصف الطائرات التابعة لجيش الاحتلال التركى لبلدات وقرى سورية.