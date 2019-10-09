شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير متحف علوم المياه بالقناطر الخيرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار المهندس محمود السعدى، رئيس مصلحة الرى متحف علوم المياه للاطمئنان على سير العمل ومدى جاهزية المتحف للافتتاح، حيث وجه بضرورة الاسراع فى انجاز حديقه النيل بالمناشى.

وانتهت الوزارة من عملية تطوير حديقة "عفلة " التى تربط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة وهى مقامة على مساحة 13 فدان، حيث تم تنفيذ ممشى أهل مصر بتكلفة مليون و400 ألف بها، على غرار ما ينفذ فى محافظة القاهرة بهدف خدمة الزائرين والمنطقة.

أكد السعدى ، أنه تم التكليف بالاستمرار فى تطوير منطقة حدائق القناطر وإظهارها بشكل حضارى مناسب يخدم كافة المواطنين والزائرين.

ويحتوى المتحف على نماذج لمشروعات الرى القديمة والحديثة، ونماذج خشبية منقولة من متحف الري القديم والذي يعود تاريخ إنشائه لعام 1929، كما تتناول المكونات المتحفية مسيرة الإبداع في تاريخ الرى بمصر منذ تولى على باشا مبارك أول وزارة لـ"الرى".

و يضم المتحف صالات عرض متطورة، ومختلف النماذج الطبيعية، والمجسمة والمصورة ، وصور وخرائط لمشروعات الري والصرف فى مصر منذ عهد الفراعنة حتى الآن وطريقة إنشائها والجهود التى بذلها محمد على باشا مؤسس الدولة المصرية الحديثة فى توفير المياه لدلتا مصر وعدم التفريط فيها حتى لا تهدر وتصب فى البحر المتوسط.

ويوجد شجرة " التين البنغالى" بحديقة المتحف وهى أحد أنواع الأشجار التى أدخلها الاحتلال الفرنسي إلى مصر، تتميز عن باقي الأشجار بضخامتها، وأنها أكثرهم ظلًا ومنظرها الجذاب، وهي من الشجر النادر في العالم، يوجد منها في مصر أربع شجرات فقط، واحدة فى القناطر الخيرية (بحديقة المتحف) وأخرى بجوار برج القاهرة والثالثة في حديقة أنطونيادس بالإسكندرية، والرابعة بالإسماعيلية .



رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير متحف علوم المياه بالقناطر الخيرية (1)



رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير متحف علوم المياه بالقناطر الخيرية (2)



رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير متحف علوم المياه بالقناطر الخيرية (3)

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رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير متحف علوم المياه بالقناطر الخيرية (4)



رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير متحف علوم المياه بالقناطر الخيرية (5)



رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير متحف علوم المياه بالقناطر الخيرية (6)



رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير متحف علوم المياه بالقناطر الخيرية (7)



رئيس مصلحة الرى يتفقد أعمال تطوير متحف علوم المياه بالقناطر الخيرية (8)



