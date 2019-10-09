شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة من القليوبية تشغل منصب رئيس المجلس القومى للمرأة لمدة يوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل غداً الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة فى مكتبها فتاة من محافظة القليوبية من مبادرة " فتيات فى أدوار قيادية"، لتشغل منصب رئيسة المجلس القومى للمرأة لمدة يوم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للفتاة.

يأتى هذا فى إطار جهود المجلس المستمرة لدعم وتمكين فتيات مصر وتدريبهن على تقلد الأدوار القيادية باعتبارهن مستقبل الوطن، كما تأتى من منطلق حرص المجلس على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة قد خصصت يوم الحادى عشر من شهر أكتوبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمى للفتاه ، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات.

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة " فتيات فى أدوار قيادية" تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشونال إيجبت والسفارة الكندية بالقاهرة.