طلب إحاطة بشأن حوادث الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قدم المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق طلب إحاطة عاجلًا؛ لمناقشه في حضور وزير النقل ووزير التنمية المحلية عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن كثرة حوادث الطرق وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح، وإصابات تسبب عاهات مستديمة في العنصر البشري إلى جانب خسائر مادية جسيمة عند عدد غير قليل من البيوت المصرية.

وأوضح والي، أن معدلات حوادث الطرق في مصر من أعلى المعدلات العالمية في الوقت الذي تنفذ فيه الدولة طرقًا ومحاور جديدة.

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وانتقد والي، حالة الطرق بالمدن والقرى والتي ما زالت مهملة دون إضاءة ليلية أو علامات إرشادية فضلًا عن ارتفاع عدد المطبات العشوائية بطول البلاد وعرضها، ما يتسبب في كثرة الحوادث وفقدان العنصر البشري بالإضافة للخسائر المادية وتلفيات السيارات واحتراقها أو تحطيمها وكل ذلك له تأثيرات سلبية.

ولفت "والي" إلى حادثة وقعت أعلى طريق المنصورية بكرداسة نتيجة تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل ونتج عنها عدد من الإصابات تم نقلها إلى المستشفى، والأخطر من ذلك الحوادث المتكررة بصفة مستمرة على محور صفط اللبن وما تخلفه من وفيات وإصابات.

وفي هذا السياق طالب والي، بمعالجة أسباب تكرار الحوادث الموجودة على طرق كرداسة وقراها وعمل الصيانة الدورية اللازمة لطرق مدينة كرداسة، والتأكد من سلامة أعمدة الإنارة، والعلامات الضوئية، وتوفير الأمن والحماية ووسائل الإنقاذ السريع.