وزير الإسكان يصدر قرارًا بتعيين رأفت عبدالعزيز رئيساً لجهاز التفتيش الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً خاص يتعيين رئيس لجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء. ونص القرار على ندب الدكتور رأفت عبدالعزيز شميس، رئيس شئون المشروعات والإستشارات الهندسية بالوحدة ذات الطابع الخاص(معهد التدريب والدراسات الحضرية) بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، للعمل رئيساً لجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء لمدة عام بالإضافة إلى عمله.

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