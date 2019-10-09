يمر بأزمة نفسية.. انتحار مُسن قفزًا من أعلى كوبري أكتوبر في النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع قوات الإنقاذ النهري، جهودها بحثًا عن جثة مُسن، انتحر بإلقاء نفسه من أعلى كوبري أكتوبر بنهر النيل بمنطقة العجوزة.
تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة، بلاغًا من سيدة، مفاده مشاهدتها رجل مُسن يلقي نفسه من فوق كوبري أكتوبر بالعجوزة.
على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، والإسعاف النهري، وما زال البحث جاريًا عن الضحية.
التحريات الأولية أشارت إلى أن المجني مقيم بمنطقة بولاق الدكرور، وانتابته أزمة نفسية خلال الآونة الأخيرة.
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