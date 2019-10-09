سرقا شاب بالإكراه في مدينة نصر.. السجن 5 سنوات لسائق و3 لآخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، المتهم "محمود أ." بالسجن 5 سنوات، والمتهم "جرجس م." بالسجن 3 سنوات، لاتهامهما بسرقة شاب بالإكراه في مدينة نصر.

صدر القرار برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد الشلقامى، بسكرتارية خالد عبد المنعم، ووليد عبد الجواد.

وأسندت النيابة للمتهمين "محمود أ، جرجس م" "سائقي توك توك"، تهمة سرقة المجني عليه "مبارك عبدالله" بالإكراه بمنطقة مدينة نصر، بأن قام الأول بتهديده مستخدماً سلاح أبيض، فيما قام الثاني بتكبيله، وتمكنا بتلك الطريقة من السيطرة على المجنى عليه، وسرقة حقيبته، وفر هاربين مما أصاب المجنى عليه بعدة جروح الواردة بتقرير الطب الشرعي.