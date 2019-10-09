أخبار مصر | "ندوات تثقيفية" و"قوافل طبية".. تعرف على فعاليات "مستقبل وطن" خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ندوات تثقيفية" و"قوافل طبية".. تعرف على فعاليات "مستقبل وطن" خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة، بتنظيم ندوة تثقيفية حول أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية بمقر الحزب بمدينة الحوامدية فضلا عن تنظيم ندوة أخرى حول أهمية دور المحليات في الحياة السياسية بمركز شباب البدرشين.

واضطلعت أمانة الحزب بمحافظة مطروح، بتنظيم زيارة ميدانية لمستشفى مطروح العام وتوزيع بعض الهدايا على المرضى والتبرع ببعض المستلزمات الطبية.

فيما اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة مطروح، بإقامة عدة منافذ متنقلة ( سيارات متحركة ) البيع اللحوم بأسعار مخفضة بمناطق (شارع البحر مركز أبو حمص - السوق التجاري بمدينة النوبارية - منطقة الجمهورية بمدينة شبراخيت).

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة المنوفية بتنظيم ورش تدريب لعدد من السيدات حول كيفية إقامة بعض المشروعات الصغيرة بقرية شنتنا الحجر بمركز بركة السبع.

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واضطلعت أمانة الحزب بمحافظة الشرقية بإجراء الكشف الطبي وبعض التحاليل الطبية بالمجان لعدد من الأسر الفقيرة بمجمع عيادات مستقبل وطن التخصصية بمدينة الزقازيق.

وأقامت أمانة الحزب بمحافظة بني سويف، منفذا لبيع اللحوم والأسماك والسلع التموينية بأسعار مخفضة أمام مركز شباب الواسطی، واضطلعت أمانة الحزب بمحافظة قنا بتنظيم عدة قوافل طبية بمختلف التخصصات التوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بمركزي (قفط - قوص).

واضطلعت أمانة الحزب بمحافظة المنيا بتنظيم عدة قوافل طبية للكشف على أمراض الرمد وصرف العلاج اللازم بالمجان بمراكز العدوة - مغاغة - ملوي، وكما أطلقت أمانة الحزب بمحافظة سوهاج حملة للتبرع بالدم بمشاركة شباب الحزب بالتنسيق مع بنك الدم بالمحافظة بمركزي (دار السلام - ساقلته - أخميم).

فيما نظمت أمانة الحزب بمحافظة أسوان زيارة ميدانية لمستشفى أسوان الجامعي وتقديم هدايا عينية للمرضى.