أخبار مصر | وزير الري: لا صحة لما يٌشاع عن أن مصر ضد التنمية أو إقامة السدود في حوض النيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الري: لا صحة لما يٌشاع عن أن مصر ضد التنمية أو إقامة السدود في حوض النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، خلال الجلسة العامة المُنعقدة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم الأربعاء، صحة ما يٌشاع عن أن مصر ضد التنمية أو إقامة السدود في حوض النيل، حيث إنها شاركت في سدود أنشئت وأخرى جار إنشاؤها بأوغندا والسودان وغيرها من دول حوض النيل بالإضافة إلى مشاركة مصر في بناء سد ستيجلر جورج في تنزانيا.

وقال عبد العاطي، إن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي من شأنه أن ينعكس إيجابيًا لتحقيق التنمية في دول حوض النيل ويحظى بإجماع دول حوض النيل لاسيما أنه يعمل لمصلحتها ومن شأنه تقليل مستويات الفقر بها.