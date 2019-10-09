أخبار مصر | جولة ميدانية لـ"العمل الدولية" بالقليوبية والمنوفية لتطبيق برنامج "استدامة التنافسية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة ميدانية لـ"العمل الدولية" بالقليوبية والمنوفية لتطبيق برنامج "استدامة التنافسية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حيث شارك في الزيارة الميدانية كل: اللواء سعيد عباس- محافظ المنوفية، والدكتور علاء مرزوق- محافظ القليوبية، ووفد سفارة النرويج: السيدة لين ليند- سفيرة النرويج في مصر، والسيدة إنجريد هاج- مستشارة سفارة النرويج، والسيد ماهيتاب عبده مسئولة المشروع بالسفارة، ورافقهم السيد إيريك أوشلان- مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والسيدة نشوى بلال - مديرة مشروع تشغيل شباب مصر بمنظمة العمل الدولية.
وأوضح إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية، أن هذه الزيارة تستهدف الاطلاع على النتائج التي تحققت بالفعل في عدد من المصانع المستفيدة من برنامج SCORE، والذي يتم تنفيذه في مصر على أساس تجريبي في إطار تنفيذ مشروع "تشغيل شباب مصر - (EYE)" الممول من وزارة الخارجية النرويجية والذي تم إطلاقه في أبريل 2018 بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.
حيث تستهدف المرحلة التجريبية 25-30 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية في محافظتي القليوبية والمنوفية بالتعاون مع غرفتي الصناعات الهندسية والكيماوية.
وفي سياق متصل، قالت السيدة نشوى بلال مديرة مشروع تشغيل شباب مصر، إنه قد أثمر تنفيذ برنامج SCORE عن تحقيق 90 ٪ من الشركات المشاركة وفر في التكاليف، وشهد 57 ٪ من الشركات زيادة في إنتاجيتها، كما أنه تمكنت 83 ٪ من الشركات انخفاض في نسبة المنتجات المعيبة.
علاوة على ذلك شهدت 80 ٪ من الشركات انخفاضا في شكاوى العمال، في حين أن 57 ٪ شهدت انخفاضا في نسبة التغيب عن العمل.
جدير بالذكر أن النرويج دولة ملتزمة بدعم عملية التنمية في مصر ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030. وقد جاء دعمهم من خلال مشروع تشغيل شباب مصر (EYE) من بين المساهمات الأخرى في مصر.
وفي ذات السياق، أكد محمد إسماعيل مدير أحد المصانع التي تم زيارتها على أن النجاح في هذا البرنامج لا يقتصر على مصنع واحد الذي تم تنفيذ به برنامج SCORE ؛ ولكن التحسينات كان لها الأثر الكبير على المصانع الأخرى للمجموعة الصناعية حيث تعمل على إدخال ثقافة التحسين المستمر.