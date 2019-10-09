أخبار مصر | "العناني" يتفقد المتحف المصري.. وتوصيات هامة بخصوص لون الحوائط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العناني" يتفقد المتحف المصري.. وتوصيات هامة بخصوص لون الحوائط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أعمال مشروع تطوير وإحياء المتحف المصري بالتحرير، والذي تقوم بتنفيذه شركة نوعية البيئة الدولية وذلك بحضور أعضاء اللجنة المشكلة لتقييم أعمال الشركة المكلفة بتنفيذ الأعمال والتي تضم أساتذة واستشاريين من خارج وزارة الآثار متخصصين في علوم الهندسة والعرض المتحفي والفنون الجميلة والترميم بالاضافة إلى مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف وصباح عبد الرزاق مدير عام المتحف المصري بالتحرير.

وقالت صباح عبد الرازق، إن الجولة تضمنت تفقد جميع القاعات والأروقة التي شملتها أعمال التطوير كما حرص وزير الآثار على الاطلاع ومراجعة المستندات والخرائط والتصميمات الأصلية الخاصة بإنشاء المتحف والموقعة من مصمم المتحف المعمارى الفرنسي مارسيل دورنيون عام 1899.

وخلال الجولة وجه العناني وأعضاء لجنة التقييم إلى الشركة المنفذة للأعمال بعض الإرشادات لوصول الدهانات الخاصة بالحوائط والأسقف إلى درجة اللون الأصلي بالضبط كما هو مدون في تصميمات المعماري الفرنسي.