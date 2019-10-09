أخبار مصر | بدءا من أبريل.. زيادة الميزة المستحقة لعمال الكهرباء لـ50 شهرا من صندوق التأمين الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدءا من أبريل.. زيادة الميزة المستحقة لعمال الكهرباء لـ50 شهرا من صندوق التأمين الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس إدارة صندوق التامين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، في اجتماعه برئاسة عبد المحسن خلف العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب ورئيس الصندوق، على تعديل لائحة النظام الأساسي للصندوق بما يقضي برفع قيمة الميزة المستحقة للعاملين عند حالات التقاعد أو العجز أو الوفاء.

وأوضح الدكتور عادل نظمي أمين الصندوق ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، أن تعديلات لائحة صندوق التأمين أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية بعد موافقة الجمعية العمومية للصندوق وتنص التعديلات على ضم الأجر الأساسي الشهري من أول يوليو 2017 ليضاف إلى أجر الاشتراك في الصندوق مضافا إليه 3% سنويا اعتبارا من أول يوليو 2018 ومقابل العلاوات الدورية ونسبة 100% مقابل الحوافز والبدلات التي يحصل عليها العضو في الصندوق وعليه تم رفع الميزة بما يعادل أجر 50 شهرا بدلا من 48 شهر عند الخروج على التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتبارا من يوم 28 أبريل الماضي 2019.

وأشار إلى معدل الاشتراك الشهري للأعضاء ثابت بنسبة 16% ويستفيد من الصندوق نحو 150 ألف عامل بالشركة القابضة والشركة المصرية للنقل وشركة إنتاج الكهرباء.

