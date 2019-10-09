أخبار مصر | "خطة وموزانة البرلمان" تستأنف خطة عملها غدا الخميس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خطة وموزانة البرلمان" تستأنف خطة عملها غدا الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع استلام ومناقشة مصفوفة البرامج والمسئوليات موزعة على الوزارات ططبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وصولا للبرامج الفرعية لبرنامج الحكومة.
وأضافت النائبة سيلفيا نيبل أن اللجنة ستتسلم وتناقش النموذج الجديد المقترح من وزارتي المالية والتخطيط لإعداد موازنة البرامج والأداء، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يشهد دور الانعقاد الخامس تدقيق لجودة موازنة البرامج والأداء والبرامج المقدمة وصولا إلى أدق التفاصيل الخاصة بالبرامج والأنشطة ومؤشرات قياس الأداء، وهو ما سينعكس على الموازنة بشكل عام وعملية التخطيط الاستراتيجي كما سيحد من الفساد، وسيمكن البرلمان والمسئولين من متابعة جودة واهداف صرف وتنفيذ البرامج المختلفة في برامج الحكومة واستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء برئاسة اللواء كمال عامر، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، خلال اجتماعها، علي مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 بشأن توكيلات البيع.
وقال "عامر"، إن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة خلال اجتماعها اليوم، من شأنه إحكام السيطرة علي عشوائية التوكيلات وتحديد المسئوليات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يٌلزم مشتري السيارات بنقل ملكيتها خلال 3 أشهر بالنسبة للاشخاص الطبيعين، كما حدد مهلة سنة لسريان التوكيل الخاص بالسيارات المملوكة للأشخاص الاعتبارية حتى لا يضع العقبات أمام تجديد المركبات المملوكة لهذه الاشخاص.
وأوضح عامر، أن هذه التعديلات من شأنها تحديد المسئولية الجنائية والمدنية للسيارة منذ نقلها إلى المشتري وبراءة ذمة بائع السيارة منها، ويسهل علي أجهزة تتبع السيارة ومالكها في أي وقت.
كما وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الأخير.
وتضمنت خطة اللجنة عددا من المحاور، متعلق بقطاعات الزراعة، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والتشريعات والزيارات الميدانية للجنة، مؤكدة ضرورة التوسع الرأسي، لزيادة الإنتاجية في كافة المحاصيل، ودراسة معوقات التوسع في النباتات الزيتية، وكيفية استعادة محصول القطن لعرشه المفقود.
كما تضمنت الخطة، التعرف على أسباب عدم توافر مستلزمات الإنتاج، وتحرير أسعار الأسمدة، وأسباب عدم تفعيل الكارت الذكى للفلاح، وكذلك دراسة ضرورة إعلان أسعار توريد الخاصلات الزراعية بصورة عادلة قبل موسم الزراعة، وأسباب عدم تفعيل نظام الزراعة التعاقدية حتى الآن، وكيفية تفعيل التكافل الزراعى لحماية المزارعين من مخاطر الإنتاج.
بالإضافة إلى أن الخطة تضمنت، تقييم مشروع المليون ونصف فدان، ومتابعة جهود الحكومة في ملف الأحوزة العمرانية، ونتائج الزراعات المحمية، وآلية تحسين أراضى الدلتا، ومتابعة جهود المراكز البحثية في استنباط أصناف جديدة.
وتضمنت الخطة أيضا، متابعة تنفيذ برامج التحصين ومقاومة الأمراض الفيروسية، للحفاظ على الثروة الحيوانية. ودراسة تعظيم الثروة السمكية، والتعرف على مشكلات الصيادين، وتطهير شبكات الرى وحول ملف التشريعات.