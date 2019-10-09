أخبار مصر | "خطة وموزانة البرلمان" تستأنف خطة عملها غدا الخميس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خطة وموزانة البرلمان" تستأنف خطة عملها غدا الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، عملها غدا الخميس، حيث تعقد أولى اجتماعاتها بدور الانعقاد الخامس.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع استلام ومناقشة مصفوفة البرامج والمسئوليات موزعة على الوزارات ططبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وصولا للبرامج الفرعية لبرنامج الحكومة.

وأضافت النائبة سيلفيا نيبل أن اللجنة ستتسلم وتناقش النموذج الجديد المقترح من وزارتي المالية والتخطيط لإعداد موازنة البرامج والأداء، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يشهد دور الانعقاد الخامس تدقيق لجودة موازنة البرامج والأداء والبرامج المقدمة وصولا إلى أدق التفاصيل الخاصة بالبرامج والأنشطة ومؤشرات قياس الأداء، وهو ما سينعكس على الموازنة بشكل عام وعملية التخطيط الاستراتيجي كما سيحد من الفساد، وسيمكن البرلمان والمسئولين من متابعة جودة واهداف صرف وتنفيذ البرامج المختلفة في برامج الحكومة واستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.