أخبار مصر | وزير التعليم العالي يلتقي نظيره الفلسطيني لبحث سبل التعاون بين البلدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي يلتقي نظيره الفلسطيني لبحث سبل التعاون بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس، الدكتور محمود أبو مويس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني، والدكتور محمد خالد المستشار الثقافي بالسفارة الفلسطينية بالقاهرة، وأ.معمر الشيتوي مسئول الجودة بوزارة التعليم العالي الفلسطينية، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء أكد عبدالغفار حرص مصر على دعم الأشقاء فى دولة فلسطين الشقيقة، وتعزيز آفاق التعاون، خاصة في مجال التعليم العالي، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتذليل كافة الصعوبات والمشكلات التي تواجه الطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية.

وخلال اللقاء بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون فى مجال التعليم العالي، وإمكانية زيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب الفلسطينيين للدراسة بالجامعات المصرية، وتيسير الإجراءات لهم.

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من جهته، أشاد الوزير الفلسطيني بدور مصر الرائد في المنطقة بما قدمته وتقدمه للشعب الفلسطيني من دعم ومساندة في كافة المجالات، مستعرضًا آليات تطوير منظومة التعليم بفلسطين، والتى ترتكز على اختيار التخصصات العلمية التى تلبي احتياجات سوق العمل، لافتًا إلى سعي فلسطين لتطوير منظومتها التعليمية من خلال الاستعانة بالخبرات المصرية، خاصة في مجالات الجودة والاعتماد المؤسسي والبرامجي، وآليات تقييم الدوريات العلمية والباحثين، فضلا عن الاستعانة بمحكمين مصريين بالبرامج البحثية والعلمية التنافسية، وإنشاء المراكز البحثية؛ بهدف إثراء البحث العلمي في فلسطين.