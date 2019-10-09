أخبار مصر | وزير التعليم العالي يلتقي نظيره الفلسطيني لبحث سبل التعاون بين البلدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي يلتقي نظيره الفلسطيني لبحث سبل التعاون بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في بداية اللقاء أكد عبدالغفار حرص مصر على دعم الأشقاء فى دولة فلسطين الشقيقة، وتعزيز آفاق التعاون، خاصة في مجال التعليم العالي، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتذليل كافة الصعوبات والمشكلات التي تواجه الطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية.
وخلال اللقاء بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون فى مجال التعليم العالي، وإمكانية زيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب الفلسطينيين للدراسة بالجامعات المصرية، وتيسير الإجراءات لهم.
من جهته، أشاد الوزير الفلسطيني بدور مصر الرائد في المنطقة بما قدمته وتقدمه للشعب الفلسطيني من دعم ومساندة في كافة المجالات، مستعرضًا آليات تطوير منظومة التعليم بفلسطين، والتى ترتكز على اختيار التخصصات العلمية التى تلبي احتياجات سوق العمل، لافتًا إلى سعي فلسطين لتطوير منظومتها التعليمية من خلال الاستعانة بالخبرات المصرية، خاصة في مجالات الجودة والاعتماد المؤسسي والبرامجي، وآليات تقييم الدوريات العلمية والباحثين، فضلا عن الاستعانة بمحكمين مصريين بالبرامج البحثية والعلمية التنافسية، وإنشاء المراكز البحثية؛ بهدف إثراء البحث العلمي في فلسطين.
وأشار أبو مويس إلى تميز الكفاءات العلمية والأكاديمية في الجامعات المصرية، مطالبًا بزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلبة الفلسطينيين، خاصة في المجالات التقنية والزراعية، وانتداب بعض الأساتذة المصريين للتدريس بالجامعات الفلسطينية، فضلا عن الاستفادة من التجربة المصرية في التعليم الفني والتقني لإنشاء جامعة تقنية بفلسطين.
وأوضح المستشار الثقافي الفلسطيني أن الطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية يدرسون في كليات الهندسة، والطب، وطب الأسنان، والصيدلة، مشيرًا إلى زيادة أعداد الطلاب الفلسطينيين الدارسين بمصر هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك فى إطار مبادرة "ادرس في مصر"، موجهًا الشكر لإدارة الوافدين بالوزارة على تقديم كافة سبل الدعم للطلاب الفلسطينيين.
حضر اللقاء الدكتورة كاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، الدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، والدكتورة رشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين.