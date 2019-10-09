مصر | "ماتت زوجته فانتحر".. التحقيق في غرق مسن في نيل العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماتت زوجته فانتحر".. التحقيق في غرق مسن في نيل العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة انتحار مسن بنهر النيل بالعجوزة، فيما طلبت انتداب الطب الشرعي للتصريح بالدفن وكتابة تقرير واف عن ظروف وملابسات الواقعة.

وكانت كشفت المناظرة الأولى للجثة، بعدم وجود إصابات أو تعرضه للعنف، وأكدت أنه لا يوجد شبهة جنائية في الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الرجل المسن يمر بأزمة نفسية بعد استماع أقوال أفراد أسرته، نتيجة لوفاة زوجته وكان تعرض لحالة اكتئاب شديد بعد الوفاة، فيما أدى ليقدم على الانتحار للتخلص من الحياة.

وكانت بداية الواقعة، بتلقي قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص بنهر النيل، ومصرعه.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة، أن مسن انتحر بإلقاء نفسه بالنيل، لإصابته بأزمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.