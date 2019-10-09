مصر | "قفزت من الطابق الخامس".. مفاجأت جديدة في واقعة انتحار "دنيا" بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قفزت من الطابق الخامس".. مفاجأت جديدة في واقعة انتحار "دنيا" بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات النيابة، عن تفاصيل جديدة في واقعة انتحار فتاة من الدور الخامس بمنطقة الدقي، حيث تبين أنها تدعى "دنيا" وتبلغ من العمر 19 عامًا، وأنها كانت تعيش مع والدها بعد انفصاله عن والدتها منذ سنوات، وأختها كانت تعيش مع والدتها، وكانت تزوجت الأم بعد انفصالها من شخص آخر وانفصلت عنه.



وأضافت التحقيقات، أن الزوج كان يعمل بمصنع حلوى، وتركت الفتاة "دنيا" والدها، وذهبت لتعيش مع والدتها بعد انفصالها عن زوجها الثاني، ولكن مع مرور الوقت شعرت الفتاة أنها حمل ثقيل هي وأختها على والدتها واختارت أن تنتحر لتتخلص من ذلك، فيما تركت رسالة لهم وهي: "متزعليش مني يا ماما أنا رايحة عند ربنا عشان أرتاح".