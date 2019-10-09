مصر | حبس 3 مسجلين خطر لانتحالهم صفة ضباط شرطة وسرقة خليجي بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 3 مسجلين خطر لانتحالهم صفة ضباط شرطة وسرقة خليجي بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس 3 مسجلين خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لانتحالهم صفة ضباط بمباحث الآداب لسرقة عربي الجنسية بالتجمع الأول.

وكان قد تلقى الرائد تامر عبدالشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من "أشرف. ع"، 39 سنة، سائق ومقيم مركز ميت غمر، ويعمل بفيلا كائنة دائرة القسم ملك، "خالد ع ا"، "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" ومتواجد خارج البلاد، باكتشافه كسر شباك الألوميتال بغرفة النوم الخاصة بالفيلا محل عمله وسرقة مبلغ مالي من داخل الخزينة، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبالتعامل مع البلاغ على الفور وبإجراء التحريات وبتحقيقات المعمل الجنائي، تبين عدم صحة الواقعة من ملابسات، وبإعادة مناقشته وبمواجهته بالتحريات وتضييق الخناق عليه اعترف باختلاقه الواقعة.

Advertisements

وتبين بتعرفه على إحدى الفتيات عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واتفقا على التقابل بالفيلا محل البلاغ وحال انتظارها فوجئ بحضور مجموعة من الأشخاص ادعوا أنهم من رجال مباحث الآداب، وقاموا بتفتيش الفيلا واستولوا على المبلغ المالي، ولاذوا بالفرار.

وبالتدقيق وبجمع البيانات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "س .ع"، 41 سنة، عاطل، مسجل خطر، والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 6 حكم حبس جزئي، و"غ. م"، 31 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في قضيتين، و"ر. س. م"، 32 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 5 حكم حبس جزئي.

فتم القبض عليهم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

