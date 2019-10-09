مصر | إحالة رئيس الوحدة المحلية لقرية الجبيل بجنوب سيناء للمحاكمة العاجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة رئيس الوحدة المحلية لقرية الجبيل بجنوب سيناء للمحاكمة العاجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتلاعب المخالف في دفتر الحضور والإنصراف الخاص بالعاملين بالقرية، وكذلك اليوميات المرسلة شهريًا المتضمن نسبة أيام حضور العاملين، المتضمن نسبة الحضور، وبما يفيد حضور الثانية خلافًا للحقيقة على نحو ترتب عليه حصولها على كامل راتبها رغم عدم حضورها نهائيًا للعمل، ولم يتخذ الإجراء اللازم نحو الإبلاغ عن انقطاعها.
وأوضحت أوراق القضية أن المحاولة الثانية انقطعت عن العمل دون مسوغ قانوني وتقاضت راتبها رغم ذلك دون وجه حق، وأدلى بدر الدين محمد قطب، السائق بالوحدة بشهادة زورًا على خلاف الحقيقة بأن الثانية تواجدت خلال فترة عملها مدعيًا اصطحابها بالسيارة المخصصة للقرية رغم كونه كان إجازة بدون مرتب.