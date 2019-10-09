مصر | إحالة رئيس الوحدة المحلية لقرية الجبيل بجنوب سيناء للمحاكمة العاجلة

وكشفت التحقيقات في القضية رقم (142لسنة61) قضائية، أن صلاح عبد الله محمد، رئيس الوحدة المحلية لقرية الجبيل التابعة لمدينة الطور بجنوب سيناء تقاعس عن اتخاذ الإجراء اللازم بشأن المخالفة الثانية داليا محمد أبو العلا، الإدارية بالوحدة المحلية لدى استلامها العمل يوم (22 أكتوبر 2012) بالمخالفة للحقيقة التي تتضمن استلامها العمل في (15 سبتمبر 2013).

وتلاعب المخالف في دفتر الحضور والإنصراف الخاص بالعاملين بالقرية، وكذلك اليوميات المرسلة شهريًا المتضمن نسبة أيام حضور العاملين، المتضمن نسبة الحضور، وبما يفيد حضور الثانية خلافًا للحقيقة على نحو ترتب عليه حصولها على كامل راتبها رغم عدم حضورها نهائيًا للعمل، ولم يتخذ الإجراء اللازم نحو الإبلاغ عن انقطاعها.

وأوضحت أوراق القضية أن المحاولة الثانية انقطعت عن العمل دون مسوغ قانوني وتقاضت راتبها رغم ذلك دون وجه حق، وأدلى بدر الدين محمد قطب، السائق بالوحدة بشهادة زورًا على خلاف الحقيقة بأن الثانية تواجدت خلال فترة عملها مدعيًا اصطحابها بالسيارة المخصصة للقرية رغم كونه كان إجازة بدون مرتب.