مصر | ضبط عاطل تخصص في سرقة الشقق السكنية بمصر الجديدة

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل تخصص في سرقة الشقق السكنية بمصر الجديدة بأسلوب التسلق.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة مفادها أن المدعو "علاء.أ.ف"، 26 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما سرقة مسكن الشرابية، وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن بأسلوب التسلق.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها، واعترف بارتكاب عدد 3 حوادث سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب على النحو التالي:



- سرقة مبلغ مالي 10 ألاف جنيه، عدد 2 هاتف محمول من داخل مسكن المدعو "محمد.أ.أ"، 32 سنة، محامي، ومقيم بدائرة القسم والمحرر بشأنها محضر بالواقعة.

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- سرقة مبلغ مالي 5000 دولار أمريكي، 10.000 جنيه من داخل مسكن المدعو "عماد.ع.ع"، 40 سنة، مدرس، ومقيم بدائرة القسم والمحرر محضر بالواقعة.