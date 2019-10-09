مصر | ضبط عاطل تخصص في سرقة الشقق السكنية بمصر الجديدة

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وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة مفادها أن المدعو "علاء.أ.ف"، 26 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما سرقة مسكن الشرابية، وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن بأسلوب التسلق.
وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها، واعترف بارتكاب عدد 3 حوادث سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب على النحو التالي:
- سرقة مبلغ مالي 10 ألاف جنيه، عدد 2 هاتف محمول من داخل مسكن المدعو "محمد.أ.أ"، 32 سنة، محامي، ومقيم بدائرة القسم والمحرر بشأنها محضر بالواقعة.
- سرقة مبلغ مالي 5000 دولار أمريكي، 10.000 جنيه من داخل مسكن المدعو "عماد.ع.ع"، 40 سنة، مدرس، ومقيم بدائرة القسم والمحرر محضر بالواقعة.
وتم بإرشاده ضبط عدد 2 هاتف محمول ومبلغ مالي 10.000 جنيه خاصين بالمجني عليه الأول، وكذا مبلغ مالي 80.000 جنيه خاصين بالمجني عليه الثاني، وكذا مبلغ مالي 5000 جنيه وهاتف محمول وسلسله ذهبية خاصين بالمجني عليه الثالث وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية.
وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية قبلة، وتولت النيابة العامة التحقيق.