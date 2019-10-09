مصر | السجن 5 سنوات لسائقي توك توك لسرقتهما شابا بالإكراه في مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 5 سنوات لسائقي توك توك لسرقتهما شابا بالإكراه في مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة المتهم "محمود أحمد" بالسجن 5 سنوات، ومعاقبة المتهم "جرجس معافى" بالسجن 3 سنوات، لاتهامهما بسرقة شاب بالإكراه في مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي بسكرتارية خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.

وأسندت النيابة للمتهمين "محمود أحمد، جرجس معافى" "سائقي توك توك"، تهمة سرقة المجني عليه مبارك عبد الله بالإكراه بمنطقة مدينة نصر، بأن قام الأول بتهديده مستخدمًا سلاح أبيض، فيما قام الثاني بتكبيله، وتمكنا بتلك الطريقة من السيطرة على المجني عليه، وسرقة حقيبته، وفر هاربين مما أصاب المجني عليه بعدة جروح الواردة بتقرير الطب الشرعي.