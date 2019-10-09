مصر | مجازاة رئيس مركز سوهاج ومسؤول الأزمات بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجازاة رئيس مركز سوهاج ومسؤول الأزمات بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، اليوم، مجازاة رئيس مركز ومدينة سوهاج ومسئول الأزمات والكوارث بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بسوهاج بعد ثبوت سلوكهما مسلكً معيبًا ومخالفتهما القانون وعدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة.

وقضت المحكمة حكمها في القضية رقم 134 لسنة 60 قضائية، بخصم أجر شهر من راتب الجيار على الصغير، مسئول الأزمات والكوارث بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، ومجازاة حسام محمدين مهران، رئيس مدينة دار السلام سابقًا وحاليًا رئيس مركز ومدينة سوهاج بعقوبة اللوم لقيامهما بتدوين بيانات تخالف الحقيقة والواقع في الشهادة الإدارية المرسلة إلى إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.

وكشفت التحقيقات أنهما أثبتا أن مخرات السيول بناحية دائرة مركز ومدينة دار السلام سليمة وجاهزة للعمل بعد تطهيرها بمعرفة هندسة ري دار السلام ولا توجد أي تعديات أو عوائق على مسارات خزان السيول بالمخالفة للحقيقة والواقع لوجود تعديات داخل مجرى مخر السيل تمنع وصول المعدات وسيارات الكسح لمنطقة مجرى السيل فضلًا عن ضيق الشوارع وشدة انحدارها.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.