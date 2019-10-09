مصر | القبض على نجار هارب من دفع 3 ملايين جنيه غرامة بالشرابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على نجار هارب من دفع 3 ملايين جنيه غرامة بالشرابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الشرابية من ضبط المدعو "محمد.س.ا"، 50 سنة، نجار، ومقيم بدائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليه في قضية المباني والمقضي فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت ثلاثة مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف جنيه (3.175.000 جنيه ).

وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

