مصر | سقوط صاحب مخزن مستلزمات طبية مجهولة المصدر في الوايلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط صاحب مخزن مستلزمات طبية مجهولة المصدر في الوايلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط المدعو "جورج.ش.د"، 51 سنة، صاحب مخزن مستلزمات طبية، ومقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على المضبوطات التالية:

700 قسطرة بول

250 عبوة خيوط جراحية

1000 سن قلم أنسولين

300 جهاز محاليل

500 عبوة خافض لسان

400 كيس جمع بول

1100 كانولا

600 شريط سكر

1200 شكاكة جهاز سكر

100 عبوة شاي تخسيس

240 عبوة غيار عمليات جراحية

230 عبوة كمادات خافض للحرارة

100 عبوة زيت شعر

200 عبوة كريم شعر

150 بودرة أطفال

100 حزام سره

50 عبوة جل

40 عبوة زيت شعر منتهية الصلاحية

70 عبوة بلسم منتهي الصلاحية

وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

