مصر | سقوط صاحب مخزن مستلزمات طبية مجهولة المصدر في الوايلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط صاحب مخزن مستلزمات طبية مجهولة المصدر في الوايلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط المدعو "جورج.ش.د"، 51 سنة، صاحب مخزن مستلزمات طبية، ومقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على المضبوطات التالية:
700 قسطرة بول
700 قسطرة بول
250 عبوة خيوط جراحية
1000 سن قلم أنسولين
300 جهاز محاليل
500 عبوة خافض لسان
400 كيس جمع بول
1100 كانولا
600 شريط سكر
1200 شكاكة جهاز سكر
100 عبوة شاي تخسيس
240 عبوة غيار عمليات جراحية
230 عبوة كمادات خافض للحرارة
100 عبوة زيت شعر
200 عبوة كريم شعر
150 بودرة أطفال
100 حزام سره
50 عبوة جل
40 عبوة زيت شعر منتهية الصلاحية
70 عبوة بلسم منتهي الصلاحية
وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.