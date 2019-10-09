مصر | الـ"GPS" يقود الشرطة لضبط عصابة سرقة السيارات بالمعصرة

وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وأمكن العثور علي السيارة بالمنطقة المشار إليها وبإعداد الأكمنة اللازمة بمحيط العثور على السيارة أمكن ضبط كل من "ع.ع.ع"، 22 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة حلوان والسابق اتهامه في 3 قضايا أخرهم سرقة وسائل نقل، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية سرقة، وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش عيار 16 مم طلقة من ذات العيار، والمدعو "ع.ح.م"، 32 سنة، ميكانيكي، ومقيم بدائرة القسم، والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما آداب عامة والمطلوب التنفيذ عليه في قضيتين مخدرات، ضرب، وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش " عيار 12 مم، طلقة من ذات العيار "، حال حضورهما لاستقلال السيارة المبلغ بسرقتها ملك وقيادة المتهم الثاني والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما واقعة سرقة السيارة حال توقفها أسفل العقار سكن المبلغ بأسلوب" المفتاح المصطنع " وإخفائها بمكان العثور عليها تمهيدًا لبيعها لأحد الأشخاص، وأقرا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الدفاع.

وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع " وأقرا بسرقة السيارة " ميني باص "بذات الأسلوب والمبلغ بسرقتها من المدعو "حمادة.أ.م"، 35 سنة، سائق، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، وتم بإرشادهما ضبط السيارة بمكان إخفائها.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتين واتهماهما بالسرقة، وتم اتخاذ الاجرات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

