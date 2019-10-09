مصر | بحضور القيادات الأمنية.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور القيادات الأمنية.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في إنهاء نزاع قائم بين عائلتين بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، بحضور عدد من القيادات الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

وكانت وقعت خصومة ثأرية بين عائلتين بدائرة مركز شرطة البدرشين، منذ عدة سنوات، إثر وجود خلافات بين العائلتين.

وعقدت جلسة الصلح بين العائلتين، بنطاق مركز البدرشين، بحضور عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، وبإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، والعميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، الرائد أحمد عكاشة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البدرشين وعدد من ضباط المركز.

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وكثف رجال قطاع أمن الجيزة بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تواجدهم بمداخل ومخارج، مكان جلسة الصلح، وكان كلف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بالتعامل بحزم مع كافة أشكال الخروج عن القانون.

وشهدت جلسة صلح بين العائلتين بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وذلك في ضيافة أعضاء مجلس النواب، وكبار رجال المركز، وعمد ومشايخ، ورجال الأعمال بالمركز.

وتم إنهاء الخصومة الثأرية بين العائلتين، بعد موافقة كل من الطرفين على شروط الطرف الآخر للتصالح، وانصرف كل من الطرفين، من الجلسة في سلام، دون تعرض أي من الطرفين على الطرف الآخر.