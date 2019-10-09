مصر | "مبلغ مالي" و"هاتف محمول".. عاطل ينتحل صفة ضابط شرطة لسرقة طالب ببولاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مبلغ مالي" و"هاتف محمول".. عاطل ينتحل صفة ضابط شرطة لسرقة طالب ببولاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ةبتتبع خط سير هروب المتهم أمكن ضبطه وتبين أنه يدعى "عبد الرازق.س.ع"، 37 سنة، عاطل، ومقيم بمركز أوسيم جيزة والسابق اتهامه في 4 قضايا أخرها سرقة، وبحوزته المسروقات المستولى عليها. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وبسؤال المجني عليه تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة بأسلوب "انتحال صفة رجل شرطة". وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.



تنامى لخدمات تأمين فندق الفيرمونت، دائرة قسم شرطة بولاق صوت استغاثة أحد الأشخاص بهم، وباستبيان الأمر تم التقابل مع المدعو أحمد حسن محمد، 20 سنة، طالب، ومقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، وقرر بأنه حال سيره بشارع كورنيش النيل أمام الفندق المشار إليه فوجئ بأحد الأشخاص قام باستيقافه منتحلًا صفة ضابط شرطة والاستيلاء منهم على مبلغ مالي 650 جنيها، وهاتف محمول ماركة هواوي ولاذ بالفرار.