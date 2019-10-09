مصر | المشدد 5 سنوات لـ"ديلر المطرية" لحيازته مخدرات وبندقية آلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 5 سنوات لـ"ديلر المطرية" لحيازته مخدرات وبندقية آلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات، لعاطل، وذلك بتهمة حيازة وترويج مخدر الهيروين، بالإضافة إلى حيازته سلاح ناري "بندقية" داخل مسكنه في المطرية.

وتعود تفاصيل البداية عندما ألقى رجال مباحث قسم القبض على " سيد م"، مسجل خطر، والمطلوب للتنفيذ عليه في 3 أحكام حيازة سلاح ونفقة، أثناء استقلاله دراجة بخارية "توك توك" وبتفتيشه عثر بحوزته كمية من من مخدر الهيروين بلغت 300 جرام، هاتف محمول، 2000 جنيه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والدراجة لتسهيل تحركاته.

وبتطوير مناقشته بمعرفة ضباط مباحث القسم عن مصدر المواد المخدرة المضبوطة بحوزته، أقر باتخاذه مسكنه بدائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وتخزين المواد المخدرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته النيابة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.