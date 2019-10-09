مصر | أمن الجيزة يواصل حملاته في الطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يواصل حملاته في الطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة الجيزة، واللواء مدحت فارس، اللواء سامح الحميلي نائبي مدير المباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، في مجال المرور عن ضبط 9 حالة سحب متنوع – 17 نموذج 125، 31 اشتباه – وبلغ الإجمالي 57 مخالفة مرورية، وفي مجال المرافق تم ضبط 360 كرسيا – 10 ترابيزة – 12 طقطوقة- قلب شيشة – 2 ثلاجة – 5 استاند –3 عربة يد – 5 تروللى – 10 أسطوانة غاز – 2 شمسية – 2 غرزة شاى – 4 ميزان – 10 سلاسل - وبلغ الإجمالي 433 مخالفة اشغالات طريق.

وفي سياق آخر كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة حملات أمنية في وقت سابق بشارع عثمان محرم بالطالبية في مجال مجهود البحث الجنائي عن ضبط 2 قضية مخدرات – 3 سلاح أبيض – 2 جناية – 10 مستأنف – 20 جزئى – 25 غرامات – 2 مخالفات – 4 اشتباه – 2 دراجة بخارية – 30000 مبالغ مالية، وبلغ الإجمالي 96 قضية جنائية مخالفة، وفي مجال المرافق تم ضبط 60 كرسيا – 2 ثلاجة عرض – 6 ترابيزة –5 أسطوانة غاز –شمسية، وبلغ الإجمالي 79 حالة تعديات على الطريق العام.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.