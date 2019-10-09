مصر | الحبس سنة مع الشغل لمتهم في "أحداث عنف طلعت حرب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبس سنة مع الشغل لمتهم في "أحداث عنف طلعت حرب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، بالحبس سنة مع الشغل لمتهم في أحداث شغب طلعت حرب التي وقعت في 22 يناير 2015.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية المقيدة برقم ١٨٧٦ لسنة ٢٠١٥ كلي وسط، ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح، التجمهر، قطع الطريق، تعطيل المواصلات العامة والخاصة، وحيازة ألعاب نارية، والتعدي على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ.