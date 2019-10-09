مصر | بعد 6 وقائع.. ضبط مسن تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 6 وقائع.. ضبط مسن تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات وبصحبتهم القوة المرافقة أثناء مرورهم من ضبط المدعو "حسن.ا.ح"، 61 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، مسجل خطر سرقات عامة، والسابق اتهامه في 54 قضية أخرها قضية سرقة وسائل نقل عين شمس، حال استقلاله إحدى السيارات المبلغ بسرقتها، من المدعو أحمد صلاح أحمد، 33 سنة، موظف، ومقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع، وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بارتكاب عدد 6 حوادث بذات الأسلوب، بقصد الاستيلاء على بعض أجزاء السيارات المستولي عليها والتصرف فيها بالبيع.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية قبلة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.