شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يصل باريس في زيارة رعوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم، لمطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس فى زيارة رعوية لأبنائه الأقباط في فرنسا. وكان في استقبال البابا السفير إيهاب بدوى، سفير مصر في فرنسا، والأنبا مارك أسقف شمال فرنسا، وتوجه البابا لمقر الأسقفية.

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