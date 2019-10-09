شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يصدر قرارًا بندب «عبدالعزيز» رئيسًا لجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا بندب الدكتور رأفت عبدالعزيز شميس، رئيس شؤون المشروعات والإستشارات الهندسية بالوحدة ذات الطابع الخاص (معهد التدريب والدراسات الحضرية) بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، للعمل رئيساً لجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء لمدة عام بالإضافة إلى عمله.

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