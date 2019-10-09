شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: انتهاك إثيوبيا اتفاقية «مبادئ سد النهضة» سيؤثر على الاستقرار بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن مضي إثيوبيا قدماً في ملء وتشغيل سد النهضة دون الاتفاق مع دولتي المصب أمر مرفوض تماما، ويعد انتهاكاً صريحاً لاتفاقية إعلان المبادئ، محذراً من أن هذا الأمر سوف يوثر على عوامل الاستقرار في المنطقة.

ودعا شكري في كلمته بمجلس النواب إلى أهمية تضافر الأشقاء في دولة السودان مع مصر في ملف سد النهضة، نظرا لأن مصر والسودان يربطهما نفس المسار والمصير، وباعتبارهما دولتي المصب وهما الأكثر تأثراً من بناء سد النهضة، لاسيما وأن الدولتين تربطهما المصالح المشتركة وهو ما يتطلب الحفاظ على حقوق الشعبين.

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وقال وزير الخارجية إن ملف سد النهضة مر بمرحلة غاية في الدقة بسبب طول مدة المفاوضات دون التوصل لاتفاق وفقا لقواعد القانون الدولي.

وأكد سامح شكري أنه تمت دعوة المجتمع الدولي للتوسط من أجل وضع حل لهذه الأزمة، داعيا إثيوبيا لوجود طرف رابع للوصول إلى الاتفاق المنشود.

وكشف وزير الخارجية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف باتخاذ ما يلزم على الصعيد السياسي، ووفقا لمحددات القانون الدولي للحفاظ على حقوق مصر المائية، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة المختلفة بدأت في التواصل مع الشركاء الدوليين للمعاونة في تجاوز الوضع القائم، بما يساهم في حق إثيوبيا في توليد الطاقة من السد، وبما لا يؤثر على أمن مصر المائي.