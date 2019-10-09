شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» ينفعل ويمنع النواب من التعقيب على مدبولي في أزمة «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تعقيب النواب على كلمة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس ملجس الوزراء، أو مقاطعته أثناء إلقائه بيانا من الحكومة أمام البرلمان بشأن آخر مستجدات أزمة سد النهضة.

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وانفعل رئيس البرلمان على النواب، بسبب محاولة بعضهم مقاطعة رئيس الوزراء، وقال: «دي قضية قومية مش تسجيل مواقف، مش عايز كلام من هنا ولا من هنا وتذكروا جيداً أن هناك أحداثا تمت في عهد سابق تسببت في مشكلات مازلنا نعاني منها حتى اليوم، لأنهم أذاعوا اجتماعهم على الهواء مباشرة»، في إشارة إلى اجتماع الرئيس المعزول محمد مرسي مع عدد من القوى السياسية للحديث عن أزمة سد النهضة وهو الاجتماع الذي تمت إذاعته على الهواء مباشرة وقتذاك وتسبب في أزمة سياسية بين مصر والجانب الإثيوبي وصلت إلى وقف المفاوضات بين البلدين.

وأضاف «عبدالعال» أن الموقف الحالي في غاية الحساسية والأهمية، والدولة كلها مجندة للمحافظة على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، لكن بالطريق المشروع، لذلك «مش عايز كلمة من هنا وكلمة من هنا» لأن هناك متربصين سيستغلون وقوف أي نائب أثناء الجلسة ويصدرونها للعالم.

وألقى رئيس مجلس الوزراء بيانا أمام مجلس النواب، بشأن آخر تطورات أزمة تعثر مفاوضات سد النهضة، بحضور وزراء الخارجية والري والمالية والإسكان والتعليم.