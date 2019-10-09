شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تباطؤ حركة السيارات بسبب الكثافات المرتفعة داخل نفق الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نفق الأزهر، ظهور تباطؤ فى حركة سير السيارات فى الاتجاه القادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا ووسط البلد، والعكس، وهو ما تسبب فى حالة من التكدس المرورى لمن فى طريقه لسلوك طريق النفق. Advertisements ومن جانبه يبذل رجال المرور، جهود ضخمة لسحب حركة السيارات من النفق، وفك التكدسات، من خلال منع السيارات من التوقف فى مداخل ومخارج النفق، وعبور المواطنين للطريق بشكل أسرع حتى لا تؤثر على حركة السيارات داخل النفق. نفق الأزهر

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