شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: دخولنا الشرق الأوسط كان بناء على فرضية خاطئة وأسوأ قرار فى تاريخنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إن القتال بين المجموعات المختلفة مستمرا منذ مئات الأعوام، ولاينبغي أن تكون الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وطالب فى سلسلة تغريدات على موقع "تويتر" بإعادة الجنود الخمسين المتبقين هناك، قائلا يجب أن تتولى تركيا السيطرة على مقاتلي داعش المحتجزين الذين رفضت أوروبا إعادتهم. وأكد أن "الحروب الغبية التي لا نهاية لها ، بالنسبة لنا ، تنتهى!".

وأضاف "أنفقت الولايات المتحدة ثمانية مليارات دولار في القتال وحفظ النظام في الشرق الأوسط. لقد مات الآلاف من جنودنا العظام أو أصيبوا بجروح خطيرة. لقد مات ملايين الناس على الجانب الآخر. الدخول فى الشرق الأوسط هو أسوأ قرار على الإطلاق فى تاريخ بلدنا!".

وقال: "ذهبنا إلى الحرب في ظل فرضية خاطئة وغير صحيحة الآن، وهى وجود أسلحة الدمار الشامل. لم يكن هناك شيء! الآن نحن نحضر ببطء وعناية جنودنا والعسكريين إلى الوطن. ينصب تركيزنا على الصورة الكبيرة! الولايات المتحدة الأمريكية أكبر من أي وقت مضى".

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التغريدة

وأضاف ترامب: "خضنا الحرب بذريعة باطلة وتم دحضها وهى أسلحة الدمار الشامل، نحن الآن بصدد إعادة جنودنا العظماء إلى الوطن بشكل متأن ومدروس".