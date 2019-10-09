شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان: توقف محادثات "بريكست" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى فى بروكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى توقفت بشكل مفاجئ فى بروكسل بعد أيام من مطالبة الحكومة البريطانية بإجراء مفاوضات مكثفة بشأن مقترحات بوريس جونسون.

وأكدت مصادر من الجانبين أنه لم يتم تحديد اجتماعات بين فرق التفاوض، فى الوقت الذى لم يعد يتبقى فيه 22 يومًا قبل أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبى، فى الموعد النهائى للخروج فى 31 أكتوبر.

وأوضحت الصحيفة أن المناقشات بين مسئولى الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة كانت تُعقد يوميًا تقريبًا منذ اجتماع رئيس الوزراء ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر لتناول الغداء في لوكسمبورج في منتصف سبتمبر.

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وكان وزير "بريكست" البريطانى، ستيفن باركلي، قد دعا في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى تكثيف المحادثات فى محاولة لتأمين اتفاق للزعماء للتوقيع في قمة الاتحاد الأوروبي في 17 أكتوبر.

ولكن بعد يوم الثلاثاء الصاخب، الذى اتهمت فيه مصادر داونينج ستريت لم تكشف اسمها، المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، باستخدام حق النقض ضد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الجمركى التابع للاتحاد الأوروبى، يبدو أن المحادثات قد اصطدمت بجدار.

سيلقى كل من كبير المفاوضين فى الاتحاد الأوروبى، ميشيل بارنييه، وجونكر خطابا أمام البرلمان الأوروبى فى وقت لاحق يوم الأربعاء لتقديم تقرير عن آخر التطورات.

وفى الوقت نفسه، ذكرت صحيفة التايمز يوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يلقي لجونسون في آخر لحظة، خطة محددة زمنيا تتعلق بأيرلندا الشمالية فقط. وقال مسئولون كبار بالاتحاد الأوروبى إن مثل هذا الاقتراح لم يناقش.