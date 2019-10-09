شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يعلن دعمه للرئيس فى إدارة ملف سد النهضة: حقوق مصر فى يد أمينه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس النواب دعمه المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسى، وجميع مؤسسات الدولة المصرية فى إدارة ملف سد النهضة، وقال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة اليوم: "نحن موقنون أن حقوق ومصر وأمنها القومى فى أيد أمينة". وأكد رئيس البرلمان، أن مصر لن تفرط ابدا فى حقوقها التاريخية فى مياه نهر النيل فهى، كما قال الرئيس مسألة حياة وقضية وجود.

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