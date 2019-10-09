شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة المباحثات الثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، جلسة المباحثات الثنائية بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ونظيره الفلسطينى الدكتور محمد اشتية، يشارك فيها وفد وزاري رفيع المستوي من البلدين.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء الفلسطينى لمصر في إطار الحرص المتبادل بين القيادة السياسية في البلدين علي تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر وفلسطين في شتى المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر ومواصلة التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء جلسة المباحثات الثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الفلسطينى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.