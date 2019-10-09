شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن شروط التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شروط واحكام التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والتى فتحت باب التقدم عليها اليوم الأربعاء.

وحددت الوزارة شروط التقدم: يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل تربوى مناسب أو على مؤهل عالى بالإضافة إلى دبلوم تربوى للوظيفة المتقدم إليها ( فى حالة وظائف المعلمين ).

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وأكدت أنه يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل يتناسب مع الوظيفة المتقدم إليها ( في حالة وظائف الاداريين والفنيين والعمال )، كما يجب أن يكون المتقدم من المقيمين بالنطاق الجغرافى للوظيفة المتقدم إليها ويجب أن يكون المتقدم لائق طبيا لأداء الوظيفة المتقدم إليها.

واوضحت أنه يجب أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة، وأن يكون المتقدم مسجل بالنقابة المنتسب إليها (غير سارى على المتطوعين) وألا يكون من شاغلى الوظائف الحكومية ( تعيين أو تعاقد ) وألا يكون المتقدم قريبا لأى من شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالمديرية والإدارة التعليمية حتى درجة القرابة الثانية نسبا أو مصاهرة.

وشددت على أنه يجب ألا يكون المتقدم قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، كما يجب اجتياز الاختبارات الدولية المؤهلة للوظيفة المتقدم إليها، وهذا غير سارى على المتطوعين.