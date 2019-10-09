شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تكدس مرورى وتباطؤ حركة السيارات بتقاطع صلاح سالم والعباسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة العباسية، وتحديدا تقاطع صلاح سالم مع ميدان العباسية، حالة من التكدس المرورى وظهور كثافات مرورية مرتفعة، أثناء استقلال السيارات أعلى الطريق.
ومن جانبه تواجد رجال المرور فى الشوارع، ويبذلون جهودهم للعمل على تسيير الحركة المرورية، وفك التكدسات، من خلال منع السيارات من التوقف فى الأماكن الممنوعة، ومنع الانتظار الخاطئ على جانبى الطريق لما له من آثار على تباطؤ حركة سير السيارات.
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