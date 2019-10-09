شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة تونسية تحصل على موافقة القضاء بإجراء حوار مع نبيل القروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت إذاعة الجوهرة إف أم التونسية، اليوم على إذن قاضى التحقيق بالمكتب الأول بالقطب القضائى الاقتصادى والمالى بالسماح بزيارة السجين نبيل القروى المرشح للدور الثانى من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروى، وذلك بمكتب مخصص لذلك.

وسيُمكّن هذا القرار الصادر اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019، إذاعة الجوهرة أف أم، من إجراء حوار مع المرشح الرئاسى خلال فترة الحملة الانتخابية للدور الثانى من الانتخابات الرئاسية.

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وكان القطب القضائى والمالى قد تلقى مكتوبا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 19 سبتمبر 2019، يتضمن طلبا بتمكين نبيل القروي من المشاركة في الحوارات الصحفية، على أن يتم بثها أو نشرها قبل يوم الصمت الانتخابي.