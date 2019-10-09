​الأوقاف تعلن أسماء الفائزين بالمسابقة الكبرى للقرآن الكريم لشهر رمضان الماضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - م الاسم المديرية الجائزة 1. رشا أحمد أبو السعود محمد القليوبية 5000 جنيه + شهادة تقدير ومجموعة كتب 2. إيمان محمد سعيد فرج القاهرة 4000 جنيه + شهادة تقدير ومجموعة كتب 3. مصطفى عبد الله محمد غنايم الإسماعيلية 3000 جنيه + شهادة تقدير ومجموعة كتب 4. إسراء محمد لبيب يوسف أسوان 2000 جنيه + شهادة تقدير ومجموعة كتب 5. مريم محمد ربيع محب مجد دمياط 1000 جنيه + شهادة تقدير 6. أحمد محمد السيد علي عبدالرحمن الإسماعيلية 1000 جنيه + شهادة تقدير 7. كاميليا المرسي المرسي العاصي بورسعيد 1000 جنيه + شهادة تقدير 8. علاء محمد محمد جادو الغربية 1000 جنيه + شهادة تقدير 9. محمد عيد عبد الغني محمد القليوبية 1000 جنيه + شهادة تقدير 10. محمد محي الدين يوسف حسن القاهرة 1000 جنيه + شهادة تقدير

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