شكرا لقرائتكم خبر عن بورتو هليوبوليس أول كمباوند سكنى متكامل من عامر جروب فى قلب مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت عامر جروب أحدث مشروعاتها فى أهم وأرقى مناطق مصر الجديدة والذى يطل مباشرة على شارع الثورة تحت اسم "بورتو هليوبوليس"، والذى يتمتع بفكر جديد ومتميز فى روعة التصميمات بما يتماشي مع طبيعة المنطقة، خاصة وأنه يقع فى قلب مصر الجديدة بموقع استراتيجى متميز وسط القاهرة الكبرى الجديدة على بعد دقائق من مدينة نصر ومطار القاهرة الدولي والقاهرة الجديدة، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته الشركة على مدار السنوات الماضية فى بناء المنتجعات السياحية والسكنية فى القاهرة وخارجها.

ويتميز موقع المشروع بعبقرية المكان والذى يجعل قاطنيه فى أقرب نقاط المواقع الاستراتيجية ويعتبر أول كومباوند سكني متميز في قلب مصر الجديدة، وهو مشروع متكامل على مساحة أرض 27 ألف متر ويجمع بين المساحات السكنية الرائعة والتجارية والإدارية والصحية وخدمات فندقية مما يجعل المشروع متكامل الخدمات وفى نفس الوقت يتمتع بالخصوصية المطلقة.

كما يتميز المشروع بإطلالة مباشرة على شارع الثورة أو إطلالة داخلية على منطقة “Galleria” التى يتميز بها المشروع حيث المطاعم والكافيهات الفخمة.

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ومشروع بورتو هليوبوليس يعتبر نقلة حضارية جديدة فى مجال الاستثمار العقارى بمنطقة مصر الجديدة حيث يتضمن "منتجع صحى ومول تجارى وكافيهات وممشى" فضلا عن وجود حمامات سباحه وجيم وأيضا ملاعب اسكواش وتنس.

وقد راعت الشركة في تصميماتها توفير أكبر قدر من الفخامة والرفاهية لعملاء عامر جروب حتى يتسنى لهم الحصول على خدمة ممتازة، ليكون المشروع نقلة مميزة تلبي كافة الاحتياجات للتطور الطبيعي لمشروعات عامر جروب.

نبذة عن عامر جروب:

يذكر أن شركة عامر جروب واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقارى في مصر والشرق الأوسط، حيث إنها تقدم مشروعات متعددة الاستخدامات، تجعلها مقصداً عائلياً، تقدم نمطا جديدا وأسلوب حياة حفز الجميع للاستثمار طوال 25 عاما مضت، نجحت خلالها في تقديم مجتمعات جديدة لعملائها، من خلال تجسيد أحلامهم وتحديدها بشكل دقيق، وتقديم قيمة مضافة من خلال المشروعات والشركات التي تمتلكها وتديرها وتسوقها، حيث تمنح عملاءها أرقى مستويات الفخامة للمنتجعات السياحية والسكنية، من خلال باقة متكاملة من أفضل الخدمات ومستوى عالمي للخدمة .