الرى: معمل المياه الجوفية بالوادى الجديد يجتاز اختبارات الكفاءة الحرفية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى، أن المعمل المركزى للمياه الجوفية بالوادى الجديد اجتاز اختبارات الكفاءة الحرفية لعام 2019 فى الفحوصات البكترويولوجية والتحاليل الفيزيائية والكيميائية للمياه تحقيقا لاشتراطات المجلس الوطنى لاعتماد المعامل الواجب تقديمها سنويا لتأكيد استمرار ورفع مستوى الأداء.

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وأوضح رئيس قطاع المياه الجوفية، لـ"الخليج 365" أن إجمالى عدد المشتركين فى البرنامج 24 معملا من الشركات القابضة للمياه ومعامل وزارة الصحة والمراكز البحثية والمعامل الخاصة الحاصلة على الأيزو داخل مصر، وبالتحاليل الإحصائية للنتائج المقدمة من المشتركين فى البرنامج حيث حازت نتائج المعمل المركزى للمياه الجوفية بالوادى الجديد على مركز متقدم من حيث الدقة والكفاءة فى الاختبارات الكيميائية والميكروبيولجية.

وتم إنشاء المعمل المركزى فى عام 2006 بمنطقة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وحصل على شهادة الايزو شهادة الأيزو " 17025" فى عام 2013 وذلك تتويجًا للعمل الجاد الذى يقوم به المعمل بهدف الحفاظ على نوعية المياه الجوفية من خلال شبكة مراقبة نوعية المياه ومتابعة جودة المياه بالخزان الجوفى وحمايته من التلوث والتنبؤ بزيادة نسبة ملوحة المياه الجوفية، حيث يقوم المعمل وفروعه المختلفة ( المنيا – الداخلة – طنطا ) بمراقبة نوعية المياه وإجراء كافة التحاليل الكيمائية والبكتريولوجية وفقًا للمعايير والقياسات العالمية حال إصدار تراخيص وتجديد وحفر الآبار الاستثمارية والسطحية والعيون، إلى جانب إجراء التحاليل المطلوبة للآبار الحكومية التابعة للوزارة، وأيضًا آبار القطاع الخاص، فضلًا عن تحليل البيانات، الأمر الذى يسهم فى عمل خرائط كونتورية توضح مواقع الآبار وتدرج الملوحة والعناصر الأخرى بها .