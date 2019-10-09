شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية فلسطنية للتعاون بمجالات الطب البيطرى والتحصين والصيد البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون بين دول فلسطين، خاصة فى المجال الزراعى، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، لافتاً إلى عمق العلاقة التاريخية التى تربط بين مصر وفلسطين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة، ونظيره الفلسطينى رياض العطارى، اليوم الأربعاء بمقر وزارة الزراعة، لتكثيف سبل التعاون بين مصر وفلسطين فى المجال الزراعى والأنشطة المرتبطة به بين البلدين، على هامش الزيارة التى يقوم بها وفد فلسطينى برئاسة رئيس الوزراء الفلسطينى إلى مصر، لتعزيز علاقات التعاون الثنائى بين البلدين في شتى المجالات، حيث حضر اللقاء الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، ووفد من وزارة الزراعة الفلسطينية.

وأعرب وزير الزراعة الفلسطينى على حرص بلاده على تعميق التعاون مع مصر، لافتاً إلى أنها هى الداعم الكبير للشعب الفلسطينى، خاصة فى تحقيق التنمية الشاملة.

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وناقش الجانبان خلال اللقاء إمكانية التعاون فى مجال البحوث بين مركز البحوث الزراعية فى مصر، ونظيره فى فلسطين، خاصة فيما يتعلق فى الإرشاد ورفع القدرات البحثية للباحثين والفنيين الفلسطينيين، والتعاون بتبادل الخبرات، والتدريب فى مجال النظم الخبيرة.

كما اتفق الجانبان على أن تقوم وزارة الزراعة فى مصر بتنظيم دورة تدريبية متخصصة للفننين الفلسطينيين فى مجال الطب البيطرى والتحصين والتلقيح والرعاية البيطرية المتكاملة، فضلاً عن برنامج تدريبي فى مجال الصيد البحرى والاستزراع السمكى.