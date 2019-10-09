شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنظم ندوة تثقيفية عن نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت محافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية تحت عنوان "روح أكتوبر فى مواجهة التحديات المعاصرة"، تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد من طلبة المدارس وشباب الجامعات، فى إطار الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة.

وقدم المحافظ خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه اللواء محسن صلاح الدين، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية التهنئة والتحية والتقدير إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى بمناسبة ذكرى ملحمة النصر الخالدة.

وأكد المحافظ أن كافة قادة وجنود القوات المسلحة المصرية الباسلة صمام أمن للوطن معرباً عن اعتزازه بكل الجهود والتضحيات التي تقوم بها قواتنا المسلحة للحفاظ على الأمن القومى المصرى مشيراً إلى أن الشعب المصرى العظيم ضرب أروع الأمثلة خلال حرب أكتوبر المجيدة فى التماسك والثقة في قيادته السياسية وقواته المسلحة مما أدى إلى تحقيق النصر الخالد، ولا زالت روح أكتوبر تحافظ على مصر قوية مستقرة تواجه التحديات وتنتصر على كافة التهديدات بتماسك شعبها وعزم قواتها المسلحة وإخلاص قيادتها.

وأضاف المحافظ في كلمته أنه لابد وأن نستلهم روح أكتوبر وأن تظل دروسها المستفادة نبراسا لنا وللأجيال الحالية والقادمة بحيث تقودنا جميعاً نحو النجاح مهما كانت التحديات ، وتحقيق الاستقرار والبناء التنمية الشاملة .

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وخلال الندوة تحدث اللواء حسين عبد الرازق، أحد أبطال حرب أكتوبر، عن مكانة مصر ودوره في حرب أكتوبر حيث كان قائد وحدة الصاعقة وأهم المعارك التي خاضها ، كما تناول أهم التحديات التي تواجه مصر حالياً كالارهاب والشائعات ومعوقات التنمية ، وكيفية استثمار روح أكتوبر في التصدي لهذه التحديات من خلال العلم والتخطيط الجيد ووضوح الهدف .

كما استعرض اللواء فؤاد فيود، أحد أبطال حرب أكتوبر، فى كلمته بالندوة ذكرياته عن حرب أكتوبر ودور القيادة السياسية في ذلك الوقت في تحقيق ملحمة العبور العظيم ، وكيفية الاعداد والتخطيط الجيد لتلك الحرب ، بالاضافة إلى المؤامرات الخارجية التي تتعرض لها مصر حالياً وكيفية التصدي لها .

وفي نهاية الندوة قام اللواء محسن صلاح الدين نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بتقديم درع المحافظة لكل من اللواء فؤاد فيود وحسين عبد الرازق .



