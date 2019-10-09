شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تكثيف العمل لتشغيل 3 محطات رفع للصرف الصحي بالبدرشين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن تكثيف الأعمال لبدء التشغيل التجريبي لــــ3 محطات رفع للصرف الصحي بمركز ومدينة البدرشين وسوف يتم دخولها الخدمة فور الإنتهاء من أعمال تجارب التشغيل اللازمة وذلك في إطار الإجراءات العاجلة التي حددتها المحافظة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لحل مشكلات الصرف الصحى بعدد من النقاط الساخنة بنطاق المحافظة.

حيث أكد راشد أن المحطات تشمل محطة قرية مزغونة والتى سيتم بدء تشغيلها منتصف الشهر الحالي ويجرى حاليا توصيل الوصلات المنزلية إضافة إلى محطة قرية أبورجوان والتى سيتم إنهاء الأعمال لتشغيلها خلال الشهر المقبل ومحطة الشوبك والتى سيتم تشغيلها خلال شهر يناير القادم وبذلك يكون قد تم القضاء على أي مشكلات للصرف الصحى بقري مركز ومدينة البدرشين وإنهاء معاناة الأهالى التي دامت لسنوات طويلة.

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تصريحات المحافظ جاءت خلال جوله قام بها لتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بمحطات الصرف الصحى والتى وجه خلالها المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال للإستفادة من المشروعات لما تمثلة من أهمية للمواطنين .

كما تفقد راشد محطة رفع مزغونة وشهد خلالها تجربة لتشغيل طلمبات المحطة والوقوف على الأعمال التي تم تنفيذها .

رافق المحافظ المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ومحمد كمال رئيس مركز ومدينة البدرشين والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب وممثلي الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.